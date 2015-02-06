Рубрика – больше, чем категория

Кэшбэк по карте «ПОРА» начисляется за покупки в рубрике. Каждая из 16 рубрик объединяет в себе несколько категорий.

Например, если в текущем месяце вы выбрали рубрику «Красота и косметика», вам на карту вернется до 6% за оплату покупок и услуг в магазинах косметики, салонах красоты, парикмахерских и массажных салонах.

С 1.02. по 31.03.21 участвуйте в акции «ПОРА дарить подарки» и получайте повышенный кэшбэк до 6% не только в выбранной категории, но и в рубриках «Подарки к праздникам», «Красота и косметика», «Техника». На остальные покупки начислим 1%.

Самостоятельно активировать карту не нужно: в офисе это сделает сотрудник банка, в случае доставки – карта автоматически активируется на следующий день. Базовая рубрика кэшбэка на первый месяц – «Супермаркеты». По вашему желанию её можно изменить сразу после получения карты.