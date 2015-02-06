Текст

«ПОРÁ» - дебетовая кэшбэк-карта с максимумом возможностей!

Текст
Рассчитайте свою выгоду
по кэшбэк-карте «ПОРА»
в месяц
Рассчитать выгоду
С дебетовой картой «ПОРÁ» вы получите:
16 рубрик на выбор
с управлением
До 6% кэшбэк
на покупки в рубрике и 1% на все покупки
До 6% годовых
на остаток на карте
Бесплатное снятие наличных
в любых банкоматах
Бесплатные переводы
на карты других банков
Узнать подробнее о Доставке и Управлении рубриками
Заполните заявку и получите карту без посещения офиса
Выберите город получения
Заполняя форму, я принимаю условия передачи информации
Заполните заявку и получите карту без посещения офиса
Шаг из 3
Заполните заявку и получите карту без посещения офиса
Шаг из 3
Заполните паспортные данные
Адрес регистрации (по паспорту)

Адрес фактического проживания

Выберите офис обслуживания
Ваш город:
Изменить город
Не найдено
Назад
Подробные условия

  Условия дебетовой кэшбэк-карты «ПОРА́» 

Вид карты 

При заказе онлайн вам доставят неименную карту Visa

Обслуживание

 Бесплатно первые 2 месяца

 Далее бесплатно в случае покупок на общую сумму от 15 000 рублей в месяц или при неснижаемом остатке от 100 000 руб. на всех счетах за расчётный период, иначе 99 рублей в месяц

Кэшбэк

При совершении покупок на общую сумму от 5 000 до 24 999,99 руб. за расчётный период

- на сумму покупок в рубрике, не превышающую удвоенную сумму покупок вне рубрики – 1-3%, в соответствии с Тарифами

на сумму покупок в рубрике, превышающую удвоенную сумму покупок вне рубрики – 1%

на сумму покупок вне рубрики – 1%

 

При совершении покупок на общую сумму от 25 000 руб. за расчётный период

- на сумму покупок в рубрике, не превышающую удвоенную сумму покупок вне рубрики  до 6% в соответствии с Тарифами

на сумму покупок в рубрике, превышающую удвоенную сумму покупок вне рубрики – 1%

на сумму покупок вне рубрики – 1%

Максимальная сумма кэшбэка – 4 000 рублей в месяц

Процент на остаток по счету в месяц

 1 % годовых в случае совершения покупок на общую сумму от 30 000 рублей в месяц

 6 % годовых в случае совершения покупок на общую сумму от 60 000 рублей  в месяц

Максимальная сумма остатка на счете, на которую начисляется % на остаток - 300 000 рублей

Переводы на карты других банков

Бесплатно в Мобильном банке по номеру карты до 20 000 рублей в месяц (в случае покупок на общую сумму от 15 000 рублей в месяц)

Иначе в соответствии с тарифами банка

Снятие наличных в банкоматах других банков

Бесплатно до 20 000 рублей в месяц (в случае покупок на общую сумму от 15 000 рублей в месяц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 